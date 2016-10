NABU will die Wildbienen retten

Sie stehen zwar im Schatten der Honigbiene, doch erfüllen sie die gleiche Aufgabe in der Natur: Wildbienen und Hummeln. Den Wildbienen in Deutschland geht es jedoch nicht besonders gut. Viele der Wildbienenarten haben sich in den letzten Jahrzehnten in ihrem Bestand stark dezimiert, einige sind sogar ausgestorben. Mit dem Verschwinden vieler Pflanzen aus unserer Kulturlandschaft verschwinden auch die Insekten. Der NABU Wennigsen will diese Entwicklung stoppen und appelliert an die Bürgerinnnen und Bürger, sich ebenfalls für den Erhalt der Wildbienen einzusetzen.

Deshalb lädt der NABU am Donnerstag, 27. Oktober, zu einem Vortrag des Wildbienenexperten Michael Lucas vom NABU Garbsen in die Begenungsstätte in der Hirtenstraße 23 ein. Lucas erläutert ab 19 Uhr, welche Bedeutung die Insekten für unsere Gärten besitzen und wie der existenzgefährdenden Entwicklung der Wildbienen entgegengewirkt werden kann.

Der Eintritt für NABU-Mitglieder frei, Gäste bezahlen zwei Euro.