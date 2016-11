Neues Wohngebiet in Degersen in Aussicht

Degersen könnte bald einen Bevölkerungszuwachs bekommen. Im Bereich Kampstraße / Niedernfeldstraße soll ein Baugebiet für bis zu 40 Grundstücke entstehen. Der Entwicklung eines entsprechenden Bebauungsplans muss der Gemeinderat zustimmen. Dieser hatte hat in seiner Sitzung im Juni dieses Jahres der „Entwicklungsstudie“ zugestimmt, die besagt, dass der Schwerpunkt der Entwicklungspotenziale der Gemeinde zunächst auf innerörtliche Bebauung gelegt werden soll, statt weitere Flächen an den Ortsrändern zu erschließen. Auch der Ortsrat Degersen hat eine Prioritätenliste erstellt, die das Baugebiet an der Kampstraße präferiert.

Nach Auskunft des Ortsbürgermeisters Walter Rasch ist eine Vielzahl von Eigentümern bereit, Grundstücksteilungen vorzunehmen und die „Hinterliegergrundstücke“ für eine Bebauung zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der Nähe zu den Infrastruktureinrichtungen von Degersen und Wennigsen, wie zum Beispiel dem Dorfgemeinschaftshaus, dem Spielplatz, Gaststätten, Einkaufsmöglichkeiten sowie der guten Erreichbarkeit des Bahnhofs sei die Fläche besonders für Wohnbebauung geeignet und attraktiv, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung.

Allerdings haben die Flächen im Plangebiet ein relativ starkes Gefälle in nördlicher Richtung. Der Höhenunterschied vom Südrand bis zum Nordrand beträgt etwa zehn Meter. Eine Versickerung des Ober

flächenwassers auf den Grundstücken ist laut Gemeinde nach bisherigen Erfahrungen in Degersen kaum möglich. Für die Oberflächenentwässerung und die Schmutzwasserbeseitigung der geplanten Hinterlieger müssten daher im weiteren Planverfahren Lösungen erarbeitet werden.