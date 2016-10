Parkplatzsituation an Waldorfschule: Ortsbürgermeister fühlt sich übergangen

Anlässlich des Schulbasars der Freien Waldorfschule Sorsum (FWS) am 19. November soll zur Entlastung der Parksituation eine Vollsperrung der Weetzener Straße zwischen Sorsum und Wennigsen erfolgen. Dies geht aus einem gemeinsamen Gespräch der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei, der Straßenmeisterei, regiobus, dem Ordnungsamt sowie der Waldorfschule hervor (wir berichteten). Nicht dabei waren Vertreter des Ortsrates oder Ortsbürgermeister Rainer Müller-Nolting. Dieser fühlt sich nun übergangen und lehnt als Folge eine Vollsperrung ab.

„Der Ortsrat Sorsum als offizielles Gremium zur Vertretung der hiesigen Einwohnerschaft

hat über die beabsichtigte Maßnahme im Vorfeld keine Informationen erhalten“, so Müller-Nolting. Im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz sei jedoch ausdrücklich festgeschrieben, dass der Ortsrat beziehungsweise der Ortsbürgermeister bei solchen Belangen in den Entscheidungsprozess einbezogen werden müssten, betont er. In diesem konkreten Fall sei der Ortsrat „als gewähltes Sprachrohr und Vermittler zur Einwohnerschaft […] übergangen worden.“ Ob eine derartige Vorgehensweise auf Akzeptanz unter den Sorsumern führe, stellt er stark in Frage.

Eine angestrebte Problemlösung könne nur durch eine konstruktive Zusammenarbeit

und einvernehmliche Gespräche zwischen Schule und Einwohnerschaft erfolgen, so Müller-Nolting. Da eine entsprechende Entscheidung des Sorsumer Ortsrates fehlt, lehne er eine Vollsperrung der Sorsumer Ortsdurchfahrt bei Großveranstaltungen der Waldorfschule ab.