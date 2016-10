Parkplatzsituation an Waldorfschule soll verbessert werden

In der Vergangenheit kam es bei großen Veranstaltungen der Freien Waldorfschule Sorsum immer wieder zu Negativschlagzeilen zum Thema Parken. Um dem zu begegnen, wurde bereits seitens der Schule 2014 ein Runder Tisch mit Vertretern des Ortsrates, der Feuerwehr, des Ordnungsamtes Wennigsen und der Schule eingerichtet.

Die Parksituation bei Großveranstaltungen stand in dieser Woche im Mittelpunkt einer erneuten Gesprächsrunde, die von der Freien Waldorfschule Sorsum und der Region Hannover gemeinsam initiiert wurde. An diesem Gespräch waren Vertreter verschiedener Institutionen beteiligt: Straßenverkehrsbehörde der Region Hannover, Polizei Ronnenberg, Straßenmeisterei Ronnenberg, Regio Bus, Ordnungsamt Wennigsen sowie Geschäftsleitung und Vorstands der Freien Waldorfschule Sorsum.

In dem fast zweistündigen Gespräch wurden neue Ideen zur Besserung der Parksituation bei Großveranstaltungen erörtert und nach Lösungsansätzen gesucht, die den Ort entlasten. Diskutiert wurde unter anderem der Vorschlag der Straßenmeisterei Ronnenberg, für den jährlichen Basar der Waldorfschule eine Vollsperrung der Weetzener Straße zwischen Wennigsen und Sorsum vorzunehmen. Diese Maßnahme wurde zur Gewerbeschau 2014 bereits mit Erfolg angewendet. Aus Sicht der Polizei Ronnenberg ist diese Maßnahme ebenso favorisiert worden. Weitere Ergebnisse dieses Gesprächs, zum Beispiel ein absolutes Halteverbot in der Dorfstraße Sorsum, sollen noch in diesem Jahr zu dem traditionell gut besuchten Schul-Basar am 19.November umgesetzt werden. Im Januar 2017 findet das nächste Gespräch zur Auswertung der getroffenen Maßnahmen statt.