Ein Radfahrer wurde am Samstag auf der Ronnenberger Straße an der Ecke Hirtenstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Um 16.50 Uhr übersah ein 58 Jahre alter Mann in seinem Honda einen vorfahrtsberechtigten 34 Jahre alten Mann aus Ronnenberg mit seinem Fahrrad. Beim Zusammenprall zog sich der der Radfahrer seine Verletzungen zu und wurde in das Krankenhaus in Gehrden gebracht. Am Pkw entstand nur ein geringer Sachschaden.