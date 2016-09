Schmückt sich die SPD mit fremden Federn?

Wer hat’s erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wennigsen. Dies behauptet zumindest Wilfried Harting, 2. Vorsitzender des VVV. Es geht um die Verschönerungen des Bahnhofstunnels. Und die SPD.

„Mit großem Erstaunen“ hätten die Mitglieder des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Wennigsen im Wahlflyer der SPD gelesen, dass die Wennigser Sozialdemokraten „an der Verschönerung des Bahnhofstunnels mitgewirkt“ hätten. „Die Idee zur Verschönerung des Bahnhofstunnels hatte in 2011 ausschließlich der VVV-Wennigsen“, erklärt Harting. Nach etwa einem Jahr Vorarbeit durch den Verein und Überwindung vieler Widerstände – „auch im Rat“, so Harting – fand die Einweihung am 23. August 2012 statt. Seitens der SPD habe es „weder eine finanzielle Unterstützung, geschweige denn eine tätige Mitwirkung“ gegeben, kritisiert Harting.

Stattdessen hätten die Waldorfschule Sorsum, die Jugendpflege Wennigsen und die Mitglieder des VVV-Wennigsen unter Anleitung des Künstlers Patrik Walton alleine die Verschönerung des Bahnhofstunnels gestemmt. Außerdem habe es Unterstützung durch den Bauhof Wennigsen und die Deutsche Bahn, die die Vorarbeiten gegeben. Allerdings nicht von der SPD.

„Besonders verwunderlich“ sei für Harting „die Anmaßung der SPD, da die ständige und aufwendige Pflege der Kunstwerke seit ihrer Entstehung wieder ausschließlich auf den Schultern der Vereinsmitglieder“ ruhe.

Der 2. Vorsitzende des VVV bietet alles SPD-Mitgliedern aber gerne an, in den VVV-Wennigsen einzutreten und am Erhalt des Kunstwerkes im Bahnhofstunnel tätig mitzuwirken.