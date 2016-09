Second-Hand-Basar im Vogelnest

Die Kindertagesstätte Vogelnest in der Neustadtstraße wird am Sonntag, 25. September zum Second-Hand-Basar. Ein paar Tische, an denen Verkäufer, die ihre gut erhaltenen und nicht mehr gebrauchten Spielsachen, Kinder- und Babybekleidung sowie Ausstattungsgegenstände für Schwangerschaft, Babys und Kinder zum Verkauf anbieten können, sind noch frei. Die Tische werden gestellt und Kleiderständer können bei Bedarf mitgebracht werden. Die Gebühren belaufen sich auf Euro und einen Kuchen. Der Basar findet von 14.30 bis 16.30 Uhr statt.

Anmeldungen werden ab sofort zwischen 14 und 20 Uhr unter Tel. 05103 / 503394 oder rund um die Uhr als E-Mail unter info@foerderverein-vogelnest.de entgegengenommen.