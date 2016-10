Trecker-Trio auf Diebesgut gefasst

Die Polizei hat drei Jugendliche gestellt, nachdem sie einen Ackerschlepper und die daran angehängte Erdmulde von einer Baustelle entwendeten.

Am späten Dienstagnachmittag, 18. Oktober, gegen 17.20 Uhr, entwendeten drei Täter im Alter von 17 und 18 Jahren einen Ackerschlepper John Deere von einer Baustelle in Hemmingen. Durch einen Hinweis des Eigentümers konnten gezielte Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und die Täter noch auf dem Trecker in Wennigsen gestellt werden. Sie stammen aus Ronnenberg, Hannover und Wennigsen und sind geständig. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bereits am Freitag, 14. Oktober, entwendeten drei Täter einen Ackerschlepper John Deere im Wert von rund 140.000 Euro von einer Grünfläche vor dem Hof des Eigentümers in Wennigsen. Am Folgetag wurde der Trecker in Lemmie von einem Zeugen erkannt und die unbekannten Täter an der Weiterfahrt gehindert. Wie am Dienstag waren es auch in diesem Fall zwei männliche und eine weibliche Täterin. Damals konnten sie jedoch flüchen. Geprüft wird nun, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen gibt.