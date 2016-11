Das Feuer in einem Wohnhaus an der Gartenstraße am vergangenen Freitag ist durch einen technischen Defekt an einer Elektroleitung verursacht worden. Dies gab die Polizei am Montagnachmittag bekannt. Die Schadenshöhe wird vonseiten der Polizei auf 250.000 Euro geschätzt. Bis auf Weiteres ist das Mehrfamilienhaus nicht bewohnbar.

(ms / ots)