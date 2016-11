Vollsperrung in Sorsum: Waldorfschule will Gespräch mit Bürgern suchen

Nun meldet sich die Schule zu Wort: Nachdem Sorsums Ortsbürgermeister Rainer Müller-Nolting nur über die lokalen Medien über die geplante Vollsperrung der L391 am 19. November im Rahmen des Basars an der Freien Waldorfschule Sorsum (FWS) erfuhr und sich deshalb übergangen gefühlt hatte, will ihm die Schule nun entgegenkommen. So lädt sie FWS für Montag, 7. November, um 18 Uhr zu einem klärenden Gespräch ein, an dem neben den Ortsratsmitgliedern auch ausdrücklich alle Sorsumer Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können.

Fälschlicherweise sei der Eindruck entstanden, die Sperrung der L391 solle auf Veranlassung der Schule durchgeführt werden, heißt es in einer Stellungnahme der FWS. Die Anordnung habe stattdessen die Straßenbehörde der Region Hannover durchgeführt, um die Verkehrs- und Parksituation während dieser einen Großveranstaltung der FWS zu beruhigen.

„Den Vertretern der Schule ist bewusst, dass diese Maßnahme ein großer Eingriff in die Ortschaft Sorsum ist und auch wir waren zunächst erschrocken über das Ausmaß des Aufwandes“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Trotzdem müsste der Anordnung der Straßenbehörde Folge geleistet werden. „Wir hoffen jedoch auf das Verständnis der Sorsumer Bürger, denn wir konnten letztendlich der Annahme der Straßenbehörde folgen, dass diese Maßnahme der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer dient und am Ende die Situation der Anwohner erleichtern könnte.“

Die konkreten Pläne sehen laut FWS folgendermaßen aus: „Während der Vollsperrung wird der ruhende Verkehr durch die Gemeinde kontrolliert, sodass Fahrzeuge nicht willkürlich geparkt werden und die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge stets freigehalten wird. Die Vollsperrung wird mit dem Hinweis ‚Anlieger frei‘ erfolgen, sodass für die Anlieger der Ortschaft keine Nachteile entstehen. Lediglich der Durchgangsverkehr zur B217 wird umgeleitet, damit die Weetzener Straße als Parkzone für die Basarbesucher genutzt werden kann.“

Die Vollsperrung sei zunächst nur ein Versuch, heißt es seitens der Schule. Bei der darauffolgenden Veranstaltung werde es wie bisher lediglich ein einseitiges Halteverbot geben. Im Januar soll ein Gespräch in Nachfolge des Runden Tisches stattfinden, um allen Betroffenen die Gelegenheit zu geben, darüber zu befinden, welche Maßnahme besonders wirksam war. Daran soll sich im Anschluss die Straßenbehörde der Region Hannover orientieren, so der Plan.

„Für uns als Schule in einer kleinen Ortschaft ist es schwer, eine Lösung für das leidige Problem mit den Parkplätzen – das wir sehr wohl sehen und den Unmut der Anwohner auch gut verstehen können – zu finden, mit der alle zufrieden sind“, heißt es in der Stellungnahme abschließend. Die FWS möchte „nur um Verständnis und Unterstützung werben und darum bitten, diesem Lösungsversuch eine Chance zu geben.“