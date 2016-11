Geschenkaktion für Kinder

Zur Adventszeit hat die Gemeinde Wennigsen gemeinsam mit Edeka Ladagé eine Weihnachtswunschbaum-Aktion für Kinder geplant. Kinder bis 14 Jahre, deren Eltern nicht viele Weihnachtswünsche erfüllen können, sind herzlich dazu eingeladen, einen ihrer Wünsche im Wert von bis zu 20 Euro auf einen Anhänger zu schreiben. Dieser wird dann am 25. November an den Weihnachtswunschbaum gehängt.

Alles, was die Kinder dafür brauchen, ist einen Wunsch, den sie gemeinsam mit ihren Eltern am Dienstag, 15. November oder 22. November, von 15.30 bis 17.30 Uhr im Rathaus der Gemeinde Wennigsen, inklusive Namen und Alter, auf einen Anhänger schreiben. Es kann auch ein Bild des Wunsches dazugelegt werden.

Bei Edeka werden dann am 25. November um 13 Uhr die Wunsch-Anhänger an die Tannenzweige des Baumes gehängt. Die Bescherung durch den Weihnachtsmann findet dann am Mittwoch, 21 Dezember, um 14 Uhr ebenfalls bei Edeka statt.