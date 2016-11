Nebelfahrten: So wird der Blindflug sicherer

Die Zahl der Unfälle bei Nebel stieg die letzten Jahre deutlich

(dmd) Autofahrten während der Herbst- und Winterzeit bergen viel mehr Gefahrenfaktoren als sonst. Außer Glätte, Nässe und rutschigen Blättern auf dem Asphalt zählt auch der Nebel zu den großen Risiken. Und die Zahl der Unfälle mit Personenschäden im Nebel steigt kontinuierlich. Hier die wichtigsten Tipps, um auch bei eingeschränkter Sicht so sicher wie möglich unterwegs zu sein.

Zahlen sprechen Bände. Wurden im Jahr 2013 noch 320 Unfälle mit Personenschäden während einer Nebelfahrt registriert, stieg die Zahl ein Jahr später auf 430 – und im Jahr 2015 weiter auf 456. Was die erhöhte Zahl an Nebelunfällen verursacht, ist unklar. Es zeigt sich jedoch deutlich: Bei Nebel ist erhöhte Vorsicht angebracht.

Um sicher durch den zeitweiligen Blindflug zu steuern, gilt als erste Regel: Fuß vom Gas. Der richtige Abstand zum Vordermann kann in solchen Wettersituationen Leben retten. Dabei sollte der Mindestabstand so groß sein wie die Geschwindigkeit. Ist man also mit 70 Stundenkilometern unterwegs, empfiehlt sich ein Abstand von 70 Metern. Am besten misst man den Abstand mithilfe der Leitplanken am Straßenrand, sofern vorhanden. Sie sind auf Autobahnen und Landstraßen im Abstand von 50 Metern platziert.

Beträgt die Sicht unter 50 Metern, muss die Nebelschlussleuchte eingeschaltet werden. Aber Vorsicht! Ändert sich die Sicht, sollte man nicht vergessen, diese wieder auszuschalten. Ansonsten wird der Hintermann extrem geblendet und in Gefahr gebracht. Dasselbe gilt für die Frontscheinwerfer. Bei Nebel aufzublenden und mit Fernlicht zu fahren, ist ein absolutes Tabu. Und es vermindert sich die Sicht noch, weil sich der Fahrer quasi selbst blendet.

Auch bei Autos, die mit automatischer Lichtanpassung unterwegs sind, sollte man sich nicht auf die Technik verlassen. Sie reagiert auf Helligkeitsunterschiede, Nebel wird nicht immer als solcher erkannt. Es empfiehlt sich also, die Lichter eigenhändig korrekt einzustellen.

Eine Fahrt bei Nebel ermüdet zudem die Augen und erfordert höhere Konzentration. Also besser Ablenkung vermeiden und bei Nebel die Lautstärke des Radios reduzieren sowie vorübergehend auf ausführliche Unterhaltungen verzichten. Wer dennoch merkt, dass die Leistung nachlässt, ruht sich am besten aus, bevor er weiter fährt. Lieber erreicht man etwas später das Ziel, als gar nicht.