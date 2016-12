Vom Start weg warm

Standheizungen sorgen für mehr Komfort und Sicherheit im Auto

(djd). Regelmäßige Bewegung ist zwar gesund – auf einen unfreiwilligen Frühsport würden Tausende Autofahrer aber liebend gerne verzichten: das Freikratzen der Autoscheiben nach einer Frostnacht. Erst recht, wenn man ohnehin spät dran ist, die Kinder in die Schule zu fahren sind und man selbst noch pünktlich das Büro erreichen will. Eine mögliche Alternative sind Standheizungen, wie sie beispielsweise Webasto anbietet. Sie lassen sich einfach und schnell in fast jedes Fahrzeug nachrüsten.

Neben dem Gewinn an Komfort gibt es ein zweites wichtiges Argument: Freie Sicht bedeutet Sicherheit, gerade bei schwierigen Straßenverhältnissen in Herbst und Winter. Wer etwa nur mit einem eilends freigekratzten Guckloch losfährt, gefährdet nicht nur sich und andere, sondern muss zudem mit einem Bußgeld rechnen. Das Vorwärmen des Fahrzeugs ist da die bessere Alternative. Bedienen lassen sich die Systeme wie etwa von Webasto bequem auf Knopfdruck, per Funkfernbedienung, via SMS, Anruf oder auch mit der passenden App. Bei dieser Lösung koppelt sich die App mit dem zusätzlich erforderlichen „ThermoCall“-Steuergerät. Dadurch wird es möglich, das Heizgerät jederzeit und von jedem Ort aus zu steuern. Intuitiv wird man dann durch alle Schritte geführt – wie etwa das Programmieren der Vorwärm-Uhrzeit für den nächsten Morgen. Besonders praktisch ist auch der Wetteralarm: Örtliche Prognosen sorgen dafür, dass der Autofahrer bei frostigen Aussichten rechtzeitig vorgewarnt wird und sich so die ideale Temperatur in seinem Fahrzeug einstellt – über das ganze Jahr hinweg und für jeden Einsatzzweck.

Hier hält die Bedienung verschiedene Optionen bereit, je nach Fahrtzweck: Für die kurze Fahrt zum Büro genügt der Modus „Innenraum“, um Scheiben zu enteisen und den Innenraum zu erwärmen. Wer längere Strecken zurücklegt, kann – sofern für das gewünschte Fahrzeug technisch möglich – auch die Motor-Vorwärmung aktivieren. Das verringert den Verschleiß ebenso wie den Kraftstoffverbrauch. Unter www.standheizung.de gibt es Adressen von Fachbetrieben vor Ort und mehr Informationen zur Nachrüstung.