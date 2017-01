Verkaufen statt kündigen

Ratgeber Lebensversicherung: Kaufpreis ist meist höher als der Rückkaufswert

(djd). Jedes Jahr werden in Deutschland etwa drei Millionen Lebensversicherungen gekündigt, nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sind allein 2015 etwa 13,1 Milliarden Euro vorzeitig ausgezahlt worden. Die Gründe für die Auflösung einer Lebensversicherung sind vielschichtig: Die Verträge werden gekündigt, weil man Geld braucht, etwa für den Kauf eines Hauses oder einer Wohnung, weil man Kreditraten nicht mehr bezahlen kann oder weil man das Geld anderweitig anlegen will. Im Falle einer Kündigung erhalten Kunden immer nur den sogenannten Rückkaufswert der Police. Die bessere Alternative zur vorzeitigen Kündigung einer Lebensversicherung kann daher der Verkauf auf dem Zweitmarkt sein.

Bei der Wahl des Policen-Ankäufers genau hinschauen

Beim Verkauf der Lebensversicherung erhalten die Kunden den höchstmöglichen Betrag für ihre Police, der Kaufpreis liegt meist etwa zwei bis drei Prozent über dem Rückkaufswert, den man von der Versicherung erhalten würde. Außerdem erhält der Kunde einen reduzierten Todesfallschutz. Der Vertrag wird nach dem Verkauf vom Käufer weitergeführt. Im Zweitmarkt für Lebensversicherungen tummeln sich allerdings auch schwarze Schafe. Vorsicht ist beispielsweise geboten, wenn der Kaufpreis nur in Raten ausgezahlt wird. Kunden sollten deshalb ausschließlich Kontakt zu Policen-Ankäufern aufnehmen, die im Bundesverband Vermögensanlagen im Zweitmarkt-Lebensversicherungen (BZVL) organisiert sind.

Online-Prozess sorgt für schnellere Auszahlung

