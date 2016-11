Ein Hotel für Tiere

Viele Haustierbesitzer kennen das Problem: Sie wollen gerne einmal für ein paar Tage oder Wochen in den Urlaub fliegen, doch wissen nicht, wo sie in dieser Zeit ihren Hund oder ihre Katze lassen sollen. Die Familie wohnt zu weit weg oder sieht sich einfach nicht in der Lage, auf das Tier aufzupassen und es zu betreuen, die Nachbarn haben ebenfalls keine Zeit oder das Tier ist so auf Herrchen und Frauchen fixiert, dass es bei Fremden ohne Erfahrung nicht zurechtkommen würde. Gibt es nicht so etwas wie ein Tier-Hotel mit professioneller Betreuung und Service für die „kleinen Racker“? Das gibt es: Und zwar die Pfötchen-Residenz Kreuzriehe in Suthfeld bei Bad Nenndorf.

Wiebke und Hendrik Groth kümmern sich in einem umgebauten Wohnhaus samt riesiger Auslauffläche auf insgesamt 10.000 Quadratmetern rund um die Uhr und sieben Tage die Woche um bis zu 15 Hunde, 22 Katzen und Kleintiere. Das Angebot des Ehepaars reicht von einer Tages- über Urlaubsbetreuung bis zu einer Langzeitbetreuung. In einem Hotel darf man sich selbstverständlich frei bewegen. Dies gilt auch für die Pfötchen-Residenz: „Wir halten die Tiere nicht im Zwinger, sondern bieten ihnen Bewegungsfreiraum, Spiele und individuelle Betreuung an“, erklärt Wiebke Groth. „Wir wollen natürlich, dass sich die Tiere bei uns wohlfühlen und ihnen eine zweite Heimat bieten“, ergänzt Hendrik Groth. Damit sich die Tiere in ihrer neuen Umgebung schnell zurechtfinden, nehmen sich die Groths vor allem zu Beginn enorm viel Zeit für die Tiere. „Besonders bei Hunden sind ein Gewöhnungstraining und Einzelzeiten wichtig. Sie müssen die ungewohnte Umgebung kennenlernen und sich an neue menschliche Bezugspersonen gewöhnen. Deshalb ist für uns der Vertrauensaufbau zu den Tieren ein elementarer Teil unserer Pflege“, so Hendrik Groth.

Dazu gehört in der Pfötchen-Residenz auch das sogenannte „Probewohnen“, bevor es zu einem längeren Aufenthalt kommt. „Dabei können wir erkennen, auf welche Besonderheiten im Verhalten wir bei jedem einzelnen Tier achten müssen“, erläutert der Hundeversteher Hendrik Groth. Hierzu dienen auch die in den Räumen installierten Kameras.

Zu einer Tierbetreuung gehört zweifelsohne auch eine korrekte und auf jedes Tier angepasste Ernährung. Um dies zu gewährleisten, führt Familie Groth im Vorfeld ein umfassendes Gespräch mit den Haltern der Tiere, in dem auf alle Aspekte des Ernährungsverhaltens und des Gesundheitszustand der Tiere eingegangen wird. „Wir füttern nur nach Vorgaben der Halter“, betont Wiebke Groth. Dazu gehört auch B.A.R.F, die biologisch artgerechte Rohfütterung. Wann und welche Medikamente den Tieren verabreicht werden sollen, wird ebenfalls im Vorfeld mit den Besitzern genau abgesprochen.

Wer sein Tier auch in Abwesenheit betreut wissen möchte, kann sich bei Familie Groth unter Tel. 05723 / 7980859 oder per E-Mail an info@pfoetchen-residenz.de melden. Weitere Informationen gibt es unter www.pfoetchen-residenz.de.