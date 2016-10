Freches Pelztier im Erlebnis-Zoo

(red) Es gibt kein schlechtes Wetter, wenn man gut gerüstet ist! Und so stürzt sich das gerade mal vier Monate alte Seebär-Jungtier Myrthe selbst bei den herbstlichsten Temperaturen ins Hafenbecken von Yukon Bay im Erlebnis-Zoo Hannover, als wäre Hochsommer. Möglich macht es ihr wasserundurchlässiger Pelz aus bis zu 50.000 Haaren auf einem Quadratzentimeter Haut, mit dem Seebären auch in acht Grad kaltem Wasser noch warm ist. Warm eingepackt, trotzt Myrthe dem Herbstwetter und schwimmt ihrem neuesten Hobby hinterher: Seelöwen ärgern.

Nach vier Monaten Schwimmübungen im Wellengang, kann Myrthe inzwischen genauso gut und ausdauernd schwimmen wie die großen Robben. Seit sie den richtigen Flossenschlag raus hat, bringt sie den Seelöwen den richtigen Ton bei. Kaum legt sich eine Robbe auf den Felsen ab, taucht der kleine Seebär auf und brüllt die großen Seelöwen an, bis die schließlich den Platz räumen. Wahrscheinlich hat der Seebär ein Löwenherz, immerhin sind die Seelöwen um ein Vielfaches größer und schwerer.

Aber mit dem Brüllen kennen sich Seebären eben bestens aus. Sie verbringen die ersten Lebenstage damit, ihre Mütter nach Leibeskräften anzuschreiben, worauf die zurückschreit. Seebärjungtiere erkennen ihre Mütter an der Stimme und die müssen sie sich genau einprägen. Die Stimme von Myrthe kennen die Seelöwen, Kegelrobben und der Rest der Seebär-Familie inzwischen nur zu gut…

Bis zum Winter futtert sich Myrthe dank der reichhaltigen Milch ihrer Mutter Diva noch eine ordentliche Fettschicht an, die sie zusätzlich zum Pelzmantel vor kalten Temperaturen schützt. So gerüstet, wird wohl auch im Winter keine Stille in Yukon Bay einkehren.