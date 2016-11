Pfiffige Trinkflaschen in buntem Design

Geschenkidee für Kids: Mehrwegflasche für Kindergarten, Schule und Freizeit

(djd) Pferde, Schmetterlinge, Feuerwehrautos, Fabelwesen oder fröhliche Punkte: Die bunten Dessins der Trinkflasche „Emil“ kommen bei Kindern gut an. Die trendige Flasche schaut aber nicht nur flott aus, sondern ist auch ein umweltfreundlicher Begleiter für Kindergarten, Schule und Freizeit – und damit eine schöne Geschenkidee zu Weihnachten. In der wiederbefüllbaren Flasche aus geschmacksneutralem Glas können die Mädchen und Jungen jeden Tag ihre Lieblingsgetränke mitnehmen – auch kohlensäurehaltige. Denn der Schraubverschluss verhindert ein Auslaufen der Flasche.

Im Gegensatz zu Behältern aus Kunststoff oder Aluminium enthält die Glasflasche keine Weichmacher oder schädlichen Lacke. Ein stoffbezogener Thermobehälter aus stabilem, schadstofffreiem Polypropylen schützt die Flasche vor Stößen und sorgt dafür, dass die Getränke lange Zeit ihre Temperatur halten – egal ob warm oder kalt. Die Stoffbezüge in über 40 Dessins sind aus Öko-Tex-Standard 100 zertifizierten Textilien und aus Bio-Baumwolle gefertigt. Eine nette Idee zu Weihnachten ist, einen zusätzlichen Wechselbeutel zu verschenken. So bekommt die „Flasche zum Anziehen“ öfters mal einen anderen Look – erhältlich ist sie in drei verschiedenen Größen und auch als Babyflasche ab 16,50 Euro (UVP) in Bioläden, im Haushalts- und Spielwarenhandel sowie im Onlineshop unter www.emil-die-flasche.de.