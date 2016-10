Weihnachtsideen: Originelle Geschenkboxen sorgen für manche Überraschung

(djd) Der Braten schmort im Backofen, Duft von Spekulatius zieht durch die Räume und knisterndes Kaminfeuer sorgt für die besondere Stimmung: Weihnachten ist das Fest, an dem man Freunde, Bekannte und Verwandte trifft, einige schöne Stunden miteinander verbringt und sich beschenkt. Doch alle Jahre wieder steht das Christkind schneller als erwartet vor der Tür – deshalb sollte man sich rechtzeitig nach originellen Präsenten umschauen, die bei den Beschenkten für große Augen sorgen werden. Wer dagegen erst kurz vor knapp losläuft, wird schnell als Geschenkemuffel entlarvt. Es geht aber auch anders, beispielsweise mit dem Geschenkekonfigurator unter www.ideas-in-boxes.de.

Verspieltes, kreatives Tannenbaum-Design

Dort gibt es viele weihnachtliche Geschenkideen. Die Geschenkboxen sind ungewöhnlich und treffen garantiert den Geschmack des Beschenkten, denn man kann nach Alter oder Farben sowie individuellen Hobbys zusammenstellen. Lange Gesichter bei den Beschenkten gehören damit der Vergangenheit an. Ein echter Hingucker ist beispielsweise der 40 Zentimeter hohe Tannenbaum to go mit seinem verspielten, kreativen Design. Die Komposition kombiniert florale Elemente mit der Tierwelt – bestehend aus Hirschen, Eulen und Vögeln, die im Gesamtbild einen Weihnachtsbaum ergeben. Der Baum besteht im Kern aus Holz und lässt sich mit zwei Teilen ganz einfach zusammenstecken. Die acht mundgeblasenen Baumkugeln aus Glas schwingen an ihrer Aufhängung, der stabile Fuß sorgt für die nötige Standfestigkeit. Der Weihnachtsbaum eignet sich als Tischdeko, Dekoration für die Fensterbank, als festliche Aufwertung für die Kommode oder als Präsent fürs Büro. Erhältlich für 46,90 Euro.

Herzerwärmend

In einer anderen Geschenkbox wartet ein kleiner Keramik-Schutzengel, er wurde mit viel Liebe designt. Besonderes Merkmal ist die feuerrote Lockenmähne. Der Eyecatcher in einer weiteren der hochwertigen Geschenkboxen ist eine Herzwärmflasche mit Hirschkopfmotiv. Sie sorgt an kalten Tagen für die nötige Wärme. Wellnessboxen sind rund ums Jahr ein richtiges Geschenk. Und wer gerne selbst bastelt oder flink die Aufgabenliste für die Feiertage checken möchte, kann das im Weihnachtsspecial auf der Website des Geschenkeportals erledigen.