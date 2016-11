Urlaubstage für die Seele

Inmitten von Ski Amadé gelegen, bietet das Vier-Sterne-Landhotel Alpenhof mit dem direkten Einstieg ins Skigebiet Filzmoos-Neuberg beste Bedingungen für einen abwechslungsreichen und erholsamen Winterurlaub. In unmittelbarer Nähe sind sechs weitere Skigebiete des größten Kartenverbunds Ski Amadé erreichbar. Und das Beste daran ist, dass man sein Auto einfach stehen lassen kann. Denn direkt vor der Hoteltüre lädt der Lift oder der Skibus zum Pistenspaß ein.

Filzmoos – ein Wintermärchen

So einfach kann Skivergnügen sein. Bevor es aber auf die Piste geht, wird sich noch bei einem ausgiebigen Frühstücksbüffet mit erstklassigen regionalen Zutaten und einem frisch aufgebrühten Kaffee oder Tee gestärkt. Auch die Bischofsmütze, die immer ein liebevoll wachsames Auge auf das ihr zu Füßen liegende Dorf Filzmoos hat, wird von den ersten Sonnenstrahlen des Morgens beleuchtet. Sonne, blauer Himmel und weiß glitzernder Pulverschnee, ein Wintertag wie er im Buche steht! Wer es weniger rasant mag, findet in der idyllischen Umgebung von Filzmoos herrlich verschwiegene Winterwanderwege, Langlaufloipen und die schönsten Routen für Skitouren. Das ist Erholung pur für die Seele. In dieser romantisch verschneiten Winterlandschaft soll es außerdem zahlreiche mystische Kraftplätze geben, zum Durchatmen, um die Stille zu genießen und die eigenen Energiereserven wieder aufzuladen. Besonders schön ist es auch, dieses einzigartige Wintermärchen unter einer kuscheligen Decke vom Pferdeschlitten oder in luftigen Höhen vom Ballon aus zu erleben. Und ein wahres Wintervergnügen für die ganze Familie wartet auf der Kleinbergalm mit einer 3 km langen, beleuchteten Naturrodelbahn bis ins Tal.

Orient meets Okzident

Nach einem langen und erlebnisreichen Wintertag gibt es nichts Schöneres, als seine strapazierten Muskeln in der hoteleigenen Wellness-Oase wieder in Schwung zu bringen. In einer kleinen Weltreise durch alpenländische Schwitzstuben, ägyptische Dampfpyramiden und asiatische Teehäuser können die erwachsenen Hotelgäste in aller Ruhe Körper, Geist und Seele auftanken. Der Nachwuchs vergnügt sich unterdessen im Wasserland oder in der Fun Area mit eigenem Kinderkino und vielseitigen Spielmöglichkeiten wie Fußball, Hockey oder Kegeln. Außerdem wartet ein Außenschwimmbad mit romantischer Beleuchtung, von dem aus man in wohltemperiertem, 31 Grad warmem Wasser noch einmal das herrliche Winterpanorama im Blick hat. Urlaub geht bekanntlich auch durch den Magen, deshalb gibt es am Abend zwei viergängige Menüs mit österreichischen und internationalen Köstlichkeiten sowie ein reichhaltiges Salatbüffet zur Auswahl. ergänzt durch ein gutes Tröpfchen rundet das Mahl in den urigen und gemütlichen Stuben den gelungenen Winterurlaubstag perfekt ab!

Weiße Woche

Genießen Sie sechs Übernachtungen inklusive Alpenhof Verwöhnpension, Alpenhof Wellness und Sechs-Tages-Skipass für Ski Amadé, Aktivitäten wie Skiguiding, Skitourenworkshop, Schneeschuhwanderung, Fackelwanderung, Schnapsbrennen je nach Programm. Auf Wunsch auch Pferdekutschenfahrt möglich.

Die ideale Kombination für Körper und Geist pro Person ab 829 Euro. Das Angebot gilt pro Woche, bei Aufenthalt von Samstag bis Samstag.