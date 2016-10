Ein besonderer Kiosk bringt Trinkwasser in entlegene Regionen Afrikas und Asiens

Wasser ist Leben – und die Versorgung damit zugleich ein Grundrecht. Dennoch müssen weltweit 1,1 Milliarden Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser auskommen, jeden Tag sterben 4.000 Kinder durch verunreinigtes Wasser. 2,5 Milliarden Menschen verfügen nicht über sanitäre Anlagen. Eine zuverlässige und hygienisch einwandfreie Versorgung scheitert oft bereits an der mangelnden Infrastruktur. So fehlt es vielfach an Transportwegen, um entlegene Regionen etwa in Afrika oder Asien zu erreichen. An diesem Punkt setzt ein Projekt an, das Verkaufs- und Versorgungsstellen selbst in kleinste Dörfer bringen will.

Ein Kiosk als Dorftreffpunkt

Herzstück der Idee ist ein solarbetriebener, modularer Kiosk: „Ekocenter“ heißen diese lokalen Marktplätze, die im Zuge des Projektes an immer mehr Orten entstehen. Am schwarz-roten Kiosk können die Dorfbewohner Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen und in den Abendstunden im Licht der solarbetriebenen Lampen mit den Nachbarn plaudern. Währenddessen können sie ihr Handy aufladen oder im Internet surfen. Das praktische rote Dach, das die Solarpanele trägt, schützt an Regentagen und liefert die notwendige Energie. An vielen Kiosken gibt es zudem sauberes Trinkwasser. Darüberhinaus sind dort zum Teil auch Informations- und Bildungsangebote oder sogar medizinische Dienste verfügbar. Die Kioske sind Treffpunkt und wirken gleichzeitig als eine Art Katalysator für die Gemeinden. Sie fördern ganz direkt und pragmatisch deren nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.

Unabhängige Versorgung mit Energie

Der Einsatz erneuerbarer Energien macht dabei unabhängig von Versorgungsnetzen. Auf diese Weise lassen sich die sogenannten Ekocenter auch in entlegenen Gegenden realisieren. Bereits 2013 hat Coca-Cola das Projekt gestartet. Seit 2014 ist Solarkiosk als Entwickler und Betreiber der Kioske mit im Boot. Weitere Partner des Projektes sind unter anderem Philips, Ericsson und Water.org. Die Kioske gibt es heute in zehn Ländern Afrikas und Asiens, etwa in Kenia, Ruanda und Tansania sowie in Vietnam. Bis 2017 wird die Zahl auf fast 180 weltweit gewachsen sein. Die Kioske erreichen dann insgesamt mehr als eine Million Menschen. Dabei sind bis heute rund 500 Arbeitsplätze entstanden – insbesondere für Frauen. Sie betreiben die Kioske in eigener Verantwortung. Denn gerade ihnen als Kleinunternehmerinnen und Versorgerinnen der Familien kommt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Gemeinden in Entwicklungsländern zu.