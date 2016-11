Wie cool ist das denn: Krawatten und Handtaschen aus Holz

Ungewöhnliche Geschenkideen für außergewöhnliche Menschen

(djd) Krawatten sind Weihnachtspräsente, die man verschenkt, wenn man ansonsten wirklich keine Idee hat? Generell mag das stimmen – aber es gilt nicht, wenn eine Krawatte aus Holz ist. Und auch für Sie gibt es etwas, was jede Frau zwar bereits besitzt, aber eben nicht aus Holz: eine originelle Handtasche, die überall zum Hingucker wird.

Für Ihn: Holzkrawatten aus Handarbeit

In der oberfränkischen Manufaktur Holz-Fichtner werden in Handarbeit und in kleinen Stückzahlen originelle Holzprodukte gefertigt. Die Krawatten beispielsweise bestehen aus beweglich verbundenen Segmenten, so dass die Krawatte nicht starr um den Hals hängt, sondern sich Bewegungen anpasst. Die Segmente sind dabei so gearbeitet, dass die Übergangsstellen kaum sichtbar sind. Geschlossen wird die Krawatte durch einen aufwändig gearbeiteten „Knoten“, der an einem flexiblen Gummizug ansitzt. Die Krawatten aus Holz sind daher äußerst leicht zu handhaben, das lästige Binden gehört der Vergangenheit an. Bei der Auswahl des Holzes – von Kirschbaum bis Rosenholz – hat man ebenso die Qual der Wahl wie bei den Farben: Die Palette reicht von Cremeweiß über Nussbraun und Cognac bis hin zu tiefem Dunkelbraun. Bestellbar ab 22,90 Euro im Online-Shop unter www.holz-fichtner.de.

Für Sie: Natürlichkeit und Extravaganz

Die exklusiven Holzhandtaschen für Frauen sind aus verschiedenen edlen einheimischen Hölzern wie etwa der Bergulme, dem Ahorn oder dem Nussbaum gearbeitet; sie fühlen sich angenehm glatt an und bestechen durch ihre warme Optik. Alle Modelle sind zudem mit einer weichen, sehr robusten Lederausstattung versehen. Die Tasche ist somit ideale Begleiterin zu einem festlichen Abendessen oder beim Einkaufsbummel in der Stadt. Die Oberfläche des warmen Holzes besticht optisch und überzeugt durch eine glatte und schmeichelhafte Haptik. Sie ist erstaunlich leicht und bietet genügend Platz für persönliche Dinge. Mit dem praktischen Trageriemen aus schwarzem Leder lässt sie sich bequem über der Schulter tragen. Erhältlich ab 129 Euro ebenfalls im Online-Shop.