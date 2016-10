Grundschüler werden Junior-Ersthelfer

Langfristige Kooperation will 50.000 Kinder fit für kleine Notsituationen machen

(djd) Den richtigen Weg finden, mit Freunden plaudern und auf den Straßenverkehr achten – gerade für ABC-Schützen ist der Schulweg oft ein echtes Abenteuer. Aber auch ältere Schüler machen hier auf sich selbst gestellt neue Erfahrungen, die Eigenverantwortung und Selbstbewusstsein stärken. Mit der wachsenden Selbstständigkeit sind aber auch Herausforderungen und potenzielle Gefahren verbunden. Umso wichtiger ist es, dass Kinder sich und anderen in Notsituationen helfen können.

Spielerisch Erste Hilfe lernen

Wie versorge ich kleinere Wunden? Wie wird ein Notruf korrekt abgesetzt? Und was ist das richtige Vorgehen, wenn jemand bewusstlos ist? Um Kinder schon früh mit Erster Hilfe vertraut zu machen, setzen sich Hansaplast und das Deutsche Rote Kreuz gemeinsam dafür ein, 50.000 Junior-Ersthelfer auszubilden. Im Rahmen der Kooperation sollen Kinder für Sicherheit und Unfallverhütung auf dem Schulweg sowie im Alltag sensibilisiert werden. Ziel ist es, sie spielerisch an das Thema heranzuführen und so frühzeitig die Motivation und Fähigkeit zum Helfen zu fördern. Dafür hat das Deutsche Rote Kreuz spezielle Konzepte entwickelt, um Kinder schrittweise und altersgerecht mit den Themen Unfallverhütung und Erste Hilfe vertraut zu machen – etwa im Rahmen von Projektwochen, Aktionstagen oder des Grundschulunterrichts. Interessierte Eltern können in der Schule ihrer Kinder die Teilnahme an dem Projekt anregen. Nähere Informationen zur Kooperation gibt es unter www.hansaplast.de/drk.

Begeisterung bei den Kindern

Wie begeistert und unbefangen Kinder sich im Anlegen von Verbänden und im Ausprobieren der stabilen Seitenlage versuchen, zeigte erst kürzlich ein Aktionstag des Jugendrotkreuzes und Hansaplast an einer Berliner Grundschule. Dort flitzten die Schüler eifrig über den Erste-Hilfe-Parcours, übten und fragten mit großem Interesse nach. Und wenn mal ein Kopfverband verrutschte, ließ sich damit immer noch Blindekuh spielen.