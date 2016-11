Hörgeräte-Fachgeschäft mit Bestpreis-Garantie

Ein offenes Ohr für die Kunden: Diesem Leitsatz hat sich das Hörgeräte-Unternehmen „Hörwelt Oester“ verschrieben. Hier nimmt man sich Zeit – denn für das dreiköpfige Team rund um Georg Oester steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Seit Oktober ist das Unternehmen auch mit einem Fachgeschäft in Gehrden am Dammtor 9 ansässig.

Hörwelt Oester setzt auf eine fachgerechte und genau auf die persönliche Hörminderung zugeschnittene Beratung, den Einsatz modernster Technik, eine hauseigene Reparaturwerkstatt sowie umfangreiche Serviceleistungen. Immer verbunden mit einem freundlichen Gespräch, das besonders ältere Kunden sehr schätzen. „Unserer langjährigen Firmenphilosophie vertrauen bereits zahlreiche Stammkunden in unseren Filialen in Wunstorf und Bad Nenndorf“, so Inhaber Oester, der als freier Hörgeräteakustiker zahlreiche Produkte sämtlicher Hersteller im Angebot hat. „Von zuzahlungsfreien Hörgeräten bis zu exklusiven Hightech-Geräten“, erläutert er.

So wird die passende Lösung für jedes Hörproblem gefunden. „Eine optimale Sprachverständlichkeit ist genauso wichtig wie ein gutes Tragegefühl, eine ansprechende Optik und einfache Handhabung“, so Oester. „Jeder Kunde kann bei uns verschiedene Hörsysteme so lange testen, wie er es für nötig hält – kostenlos und unverbindlich.“

Für die individuelle Anpassung verwendet Hörwelt Oester mit der RHS-Anpassung (Reale-Hörwelten-Simulation) eine neuartige Messtechnik, bei der verschiedenste Hörsituationen, wie beispielsweise Straßenverkehr, Restaurantbesuche oder Festlichkeiten per Bildschirm und Lautsprecher visuell und akustisch simuliert werden. Der Kunde erhält so die einmalige Möglichkeit, verschiedene Technikklassen unter der selben realen Situation miteinander zu vergleichen. Auch die Video-Otoskopie gehört zum Service. Hier wird der Blick ins Ohr für den Kunden auf Wunsch sichtbar.

Manch einer ahnt laut Oester gar nicht, dass er schwerhörig ist: „Die sogenannte Altersschwerhörigkeit kann schon mit Mitte 50 beginnen“, erläutert er. Doch auch andere Umstände, wie zum Beispiel zurückliegende Mittelohrentzündungen, Nebenwirkungen von Medikamenten oder eine erbbedingte Hörminderung können bereits früher zu Beeinträchtigungen des Hörvermögens führen. Wer sich nicht sicher ist, ob er noch optimal hört, kann vor Ort einen kostenlosen Hörtest machen. Um eventuelle Wartezeiten zu umgehen, rät Oester den Interessenten, im Vorfeld einen entsprechenden Termin zu vereinbaren.

Das Preis-/Leistungsverhältnis ist stets ein entscheidendes Kriterium. Hörwelt Oester verspricht eine Bestpreis-Garantie: Wer sein Produkt innerhalb von 50 Kilometern Umkreis günstiger sieht, bekommt es zum selben Preis und ein Jahreskontingent Batterien kostenlos dazu.

Wer sich einmal selber einen Überblick über das Angebot von Hörwelt Oester am Dammtor verschaffen möchte, kann dies montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr tun. Weitere Informationen gibt es unter www.hoerwelt-oester.de oder unter Tel. 0 51 08 / 8 76 70 82.