Vital trotz Dauerstress

Magnesiumdefizite sollten schnell ausgeglichen werden

(djd) Der Chef hat schlechte Laune, es herrscht Dauerklingeln am Telefon, die unbeantworteten E-Mails stauen sich. Und auch nach Feierabend hört der Stress für viele Berufstätige nicht auf. Wie eine Studie des Hightech-Verbands Bitkom zum Thema „Arbeiten in der digitalen Welt“ aus dem Jahr 2013 ergab, sind drei Viertel aller Berufstätigen außerhalb ihrer regulären Arbeitszeiten für Kollegen, Vorgesetzte oder Kunden per Handy oder E-Mail erreichbar. Treten dann noch Probleme im Privatleben auf, dreht sich die Stressspirale unaufhörlich weiter. Um in Belastungssituationen genügend Energiereserven mobilisieren zu können, werden Botenstoffe wie Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet.

Etwas für die Muskelvitalität tun

Parallel sorgt der Anstieg dieser Stresshormone im Körper jedoch dafür, dass vermehrt Magnesium über die Nieren ausgeschieden wird. Daher kann Dauerstress einen Magnesiummangel begünstigen. Wer darüber hinaus häufig ins Schwitzen gerät, wie beispielsweise Frauen in den Wechseljahren oder Sportler, vergrößert sein Magnesiumdefizit. Denn mit dem Schweiß gehen große Teile des wertvollen Muskelminerals verloren. Bemerkt wird ein Magnesiummangel oft erst, wenn sich schmerzhafte Muskelkrämpfe einstellen. Spätestens jetzt sollte man etwas für seine Muskelvitalität tun, etwa mit „Biolectra Magnesium ultra Trinkgranulat“ aus der Apotheke. Das wohlschmeckende Präparat wird einfach in Wasser aufgelöst oder kann in Form praktischer „Direct Sticks“ auch unterwegs eingenommen werden.

Auch die Nerven benötigen Magnesium

Wie sich Muskelkrämpfen vorbeugen lässt, können Betroffene beispielsweise unter www.biolectra.de nachlesen. Nicht immer äußert sich ein Magnesiummangel durch einen klassischen nächtlichen Wadenkrampf. Es können auch so genannte Tics – unwillkürliche Muskelzuckungen am Augenlid oder an anderen Körperstellen – auftreten, da das Mineral an der Reizübertragung von den Nerven auf die Muskeln beteiligt ist. Zudem klagen Patienten mit Magnesiummangel über Rückenschmerzen, Nervosität, Konzentrationsprobleme oder Schlafstörungen.