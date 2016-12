Geschmackvolles Präsent

Selbst gemachte Käse-Köstlichkeiten verschenken

(djd). Die besten Gastgeschenke sind die, über die man sich auch selbst freuen würde. Schön anzusehen und passend für jeden Anlass sind beispielsweise in Eigenregie kreierte kulinarische Köstlichkeiten. Käseliebhabern etwa kann man mit einem selbst affinierten Käse ein besonderes Vergnügen bereiten.

Käse-Präsente lassen sich schnell zaubern

„Mit Käse kann man im wahrsten Sinne des Wortes geschmackvolle Geschenke machen“, erklärt Lisa Schmuck, Käsesommelière bei der Bergader Privatkäserei. Aus dem „Almkäse cremig-würzig“ etwa lasse sich in kurzer Zeit ein Präsent zaubern. Dazu wird mit einem Messer die obere Schimmelrinde von der Torte abgeschabt, anschließend die Oberfläche mit einem Birnenbrand bepinselt und mit einem Feigen-Senf-Chutney bestrichen. Danach wird das Ganze mit Softfeigen-Scheiben belegt und erneut mit Birnenbrand bepinselt. Hübsch in Folie verpackt, kann man nun einen außergewöhnlichen kulinarischen Genuss verschenken.

Rezepttipp: Aus Käse wird Konfekt

Für Käsefreunde, die gerne Pralinen verschenken, sind Weichkäse-Pralinen mit Cranberries genau das Richtige. „Eine raffinierte wie leckere Käsevariation, die sich ohne große Mühe zubereiten lässt“, so Lisa Schmuck. Benötigt werden neben 100 Gramm „Bavaria blu der Würzige“ die gleiche Menge Frischkäse, rund zwei Esslöffel getrocknete Cranberries, etwas mildes Chilisalz und ein halber Teelöffel Abrieb einer unbehandelten Orange. Je 40 Gramm Pumpernickel und Pistazien vervollständigen die Zutatenliste. Zunächst wird der Weichkäse mit einer Gabel zerdrückt und mit dem Frischkäse vermischt. Die Cranberries werden mit einem großen Küchenmesser kleingehackt und zusammen mit dem Orangenabrieb unter die Käsemischung gerührt. Mit Chilisalz gewürzt, wird das Ganze abgedeckt für etwa eine Stunde zum Durchkühlen in den Kühlschrank gestellt. Jetzt werden Pumpernickel und Pistazien zerbröselt und in je einen tiefen Teller gefüllt. Die Käsemasse wird in 16 gleich große Portionen aufgeteilt, die – am besten mit feuchten Händen – zu Kugeln geformt, jeweils zur Hälfte in den Pumpernickel- beziehungsweise Pistazienbröseln gewendet werden. Die Pralinen in Konfektmanschetten legen und kühl stellen. Im Kühlschrank halten sich die Schmankerl dann zwei Tage.