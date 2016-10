Köstlich und gesund

Olivenöl und Balsamico sorgen für mediterrane Gaumenfreuden

(djd). Wie Salz und Pfeffer gehört Olivenöl heute in jede Küche. Es wird aus den Früchten des Olivenbaums gewonnen und gilt als wesentlicher Bestandteil der mediterranen Küche. Olivenöl schmeckt nicht nur gut, sondern soll vor allem auch gesund sein – es soll Herz und Gefäße schützen, das Schlaganfallrisiko und den Cholesterinspiegel senken. Olivenöl dient im Übrigen in der Küche nicht nur zum Braten, Backen oder fürs Salatdressing: Auf Tomaten oder auf ein Stück frisch geröstetes Weißbrot geträufelt, mundet es quasi auch pur besonders köstlich.

Beim Olivenöl genau hinschauen

Olivenöl ist allerdings nicht gleich Olivenöl: Die höchste Qualitätsstufe wird als „Natives Olivenöl extra“ bezeichnet und darf nur verwendet werden, wenn sowohl der Geschmack als auch die chemische Analyse keine Mängel aufweisen. Dirk Schneider beispielsweise betreibt in Norddeutschland den Gewürze-Onlineshop „Azafran“ und entdeckte in Spanien ein Bio-Produkt in Premiumqualität, das ihn überzeugte. Gewonnen wird das Öl aus der Arbequina-Olive, die kaum größer ist als eine Haselnuss. Das Öl verfügt über einen mildfruchtigen Geschmack mit einem dezent nussigen Aroma, leichter Schärfe und nur sehr geringen Bitterstoffen.

„Balsamico made in Germany“

Auch Balsamico Essig steht für die mediterrane Küche und gilt als eine der beliebtesten Essigsorten in Deutschland. Das Original ist herkunftsgeschützt und muss für sechs Monate in der norditalienischen Region ‚Di Modena‘ gelagert werden. Allerdings ist es zunehmend schwieriger geworden, entsprechende Produkte nach unverfälschter italienischer Handwerkskunst zu finden. Dirk Schneider setzte sich deshalb mit einem befreundeten Essig-Spezialisten aus der Pfalz zusammen und entwickelte einen Balsamico made in Germany. Der „Pfälzer Bio Balsamico“ ist samtig weich, mit einer Note Kastanie im Vordergrund und einer dezenten, angenehmen Säure.

So verleihen beide Produkte zusammen Salaten und mediterranen Gerichten eine besonders edle Note.