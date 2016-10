Achtung, Schimmel!

(djd). Herbstzeit ist Schimmel-Zeit. Draußen ist es feucht, Türen und Fenster bleiben zu und drinnen wird oftmals noch nicht geheizt – beste Bedingungen für die schädlichen Sporen. Auch neuere Gebäude mit guter Isolierung sind anfällig dafür. Deswegen gilt gerade im Herbst: Man sollte Räume nicht auskühlen lassen, starke Temperaturschwankungen vermeiden und richtig lüften. Die Fenster nicht dauerhaft gekippt halten, sondern mehrmals täglich zehn Minuten stoßlüften.

Schwarze Punkte und Verfärbungen als sicheres Indiz

Anfällige Stellen sollte man im Auge behalten und sofort handeln, wenn sich erste Spuren von Schimmel zeigen. Betroffen sind häufig Fugen und Fensterrahmen in Bad und Küche, Heizkörpernischen, Fensterlaibungen und schlecht isolierte Außenwandflächen, die durch Möbel, Vorhänge oder Bilder verdeckt sind und nicht hinterlüftet werden. Ein sicheres Indiz sind schwarze Punkte und Verfärbungen. Bei Schimmelbefall sollte man in jedem Fall sofort handeln. Mit dem „Schimmel Vernichter“ von Mellerud beispielsweise lässt sich auch hartnäckiger Schimmel auf Fliesen, Fugen oder Wänden nachhaltig entfernen. Das chlorhaltige Produkt vernichtet nicht nur die Sporen, sondern wirkt zusätzlich bleichend.

Ursache finden und beseitigen

Für Küche, Schlaf- oder Kinderzimmer gibt es alternativ den chlorfreien und geruchsneutralen „Schimmel Entferner“. Er vernichtet ebenfalls die Schimmelsporen, die angelösten Rückstände bleiben aber sichtbar und werden hinterher mit Bürste oder Schwamm entfernt. Sobald die Schimmelsporen abgetötet sind, gilt es, die Ursache zu finden und zu beseitigen. Also beispielsweise Möbel und Einrichtungsgegenstände besser zu positionieren, konsequent zu lüften und für das richtige Innenraumklima zu sorgen. Dabei kann auch der Einsatz von Luftentfeuchtern helfen. Mehr Tipps gibt es unter www.spezialisten-schimmel.de, Fragen werden unter der Hotline 02163-95090-999 oder per E-Mail an schimmel-hotline@mellerud.de beantwortet.