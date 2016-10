Warnschilder zum Igelschutz

Um Igel zu schützen, aber auch um Autofahrer vor Unfällen zu bewahren, hat das Kleintierkrematorium im Rosengarten Warnschilder hergestellt, die kostenlos an Interessierte Bürger verschickt werden. Im Herbst sind Igel in der Regel auf der Suche nach einem sicheren Platz zum Überwintern. Doch im Gegensatz zu anderen Säugetieren machen Igel Unterbrechungen während des Winterschlafes, weshalb sie auch zur kalten Jahreszeit mal über die Straße huschen können.

„Menschen, die Igel in ihrem Garten haben, sollten diese Warnschilder am Zaun befestigen, damit die stacheligen Säugetiere nicht überfahren werden“, so der Pressesprecher des Kleintierkrematoriums Emanuel Holle. Und gerade im Herbst und Winter werden Ausweich- oder Bremsmanöver gefährlich, bedingt durch nasse Straßen, Frost, Schnee oder Eis.Die Schilder sollen Autofahrer darauf hinweisen, dass sie in der Nähe des betreffenden Gartens besonders vorsichtig fahren sollten.

Mit der Aktion wird auch das Tier-Igelzentrum in Laatzen bei Hannover unterstützt, in dem jährlich etwas 1.000 verletzte oder bedürftige Igel aufgenommen und versorgt werden.Interessierte können per Mail an mail@kleintierkrematorium.de kostenlos ein Warnschild anfordern.