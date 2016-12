Alles unter einem Dach

Moderne Seniorenresidenzen bieten Unterhaltung, Bewegung und Abwechslung

(djd). Den Alltag selbstständig gestalten und doch gut umsorgt sein. Sein eigenes Leben führen und dennoch soziale Kontakte pflegen: Die Vorstellungen vom Leben im Ruhestand sind vielschichtig. „Zudem sind im Alter, wenn womöglich die eigene Beweglichkeit nachlässt, kurze Wege gefragt“, weiß Journalist Martin Blömer von Ratgeberzentrale.de. Zu einer interessanten Alternative können dann Seniorenwohnanlagen werden: Sie vereinen viele Angebote unter einem Dach, sodass ein abwechslungsreicher Tagesablauf garantiert ist.

Geselligkeit wird groß geschrieben

Gerade im Alter ist das Wohnen der kurzen Wege von großem Vorteil: Zum Frühstück oder Mittag muss man lediglich einige Treppenstufen steigen oder den Aufzug nehmen. Auch die täglichen Freizeit- und Sportangebote bis hin zum eigenen Pool sind schnell erreicht. Ohnehin wird Geselligkeit etwa in den Rosenhof Seniorenwohnanlagen groß geschrieben, beispielsweise durch das große Angebot an Kulturveranstaltungen. Dennoch kommt im Alltag die gewünschte Privatsphäre nicht zu kurz. Jeder Bewohner hat sein eigenes 1- bis 4-Zimmer Appartement, in das man sich jederzeit zurückziehen kann. Und sollte medizinische oder pflegerische Betreuung nötig sein, ist dies innerhalb des Hauses sichergestellt. Unter www.rosenhof.de gibt es mehr Informationen zu den bundesweit elf Häusern.

Abwechslung und Unterhaltung

Für Abwechslung ist täglich gesorgt: Konzerte, Lesungen und Ausflüge gehören ebenso zum festen Programm wie Hobbygruppen von Fremdsprachen, über Walken bis Schach. Die Häuser befinden sich in Großstädten wie Hamburg oder Berlin ebenso wie in reizvoller landschaftlicher Umgebung von Travemünde an der Ostsee bis Bad Kissingen in der Rhön. Praktische Services – von der Reinigung des Appartements bis zur medizinischen Versorgung – erleichtern in allen Häusern den Alltag.