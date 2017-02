Einbruch in Hemmingen: Fensterscheibe von Wohnhaus eingeschlagen

Am gestrigen Donnerstag, 9. Februar, zwischen 12 und 22.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Marie-Curie-Straße ein. Eine Fensterscheibe wurde eingeschlagen und die Räume durchwühlt. Von dem Wohnhaus aus gelangte der oder die Täter in die Räumlichkeiten der angrenzenden Firma. Es wurden neben Schmuck und Bargeld auch eine Spiegelreflexkamera entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Hemmingen unter 05101 852707 oder das Polizeikommissariat Ronnenberg unter 05109 517115 entgegen.