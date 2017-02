Fach-Vortrag im Zoo Hannover: Wale und Robben an Nord- und Ostsee

Wale und Robben kommen regelmäßig in der deutschen Nord- und Ostsee vor. Obwohl Schutzgebiete unhd Nationalparks eingerichtet werden und so zum Erhalt der marinen Säugetiere beitragen sollen, nehmen menschliche Aktivitäten im Lebensraum der Tiere immer weiter zu. Die Beobachtung sowie das Management dieser Gebiete ist daher zwingend notwendig, um die verschiedenen Meeressäuger schützen zu können.

Zu den Bewohnern der deutschen Meere zählen vor allem Schweinswale, Seehunde und Kegelrobben. Doch in den letzten Jahren werden auch Pottwale, Delfine, Finnwale und Schwertwale in der Nord- und Ostsee gesichtet – einige von ihnen stranden sogar an deutschen Küsten. Woher kommen die Tiere? Wie verirren sich die Wale in die Nordsee? Was passiert mit den gestrandeten Meeressäugern?

Frau Prof. Prof. h. c. Dr. Ursula Siebert, Leiterin des Institutes für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, beschäftigt sich weltweit mit der Erforschung, dem Schutz und Management von marinen Säugetieren. In ihrem Vortrag am Mittwoch, 15. Februar, geht sie auf ungeklärte Fragen rund um das ungewöhnliche Auftreten neuer Meeressäugetier-Arten in Nord- und Ostsee ein und berichtet über die Forschungsarbeiten des Institutes.

Beginn ist um 16.30 Uhr in der Festscheune auf Meyers Hof (Abendeingang am Zoo-Parkplatz). Der Eintritt ist kostenlos. Freiwillige Spenden gehen an den Förderverein des Institutes für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung.

