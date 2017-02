Mutiger Passant rettet 47-Jähirgen aus der Leine

Ein 34-jähriger Passant rettete am späten Sonntagnachmittag einen hilflosen 47-jährigen Mann in Höhe der Culemannstraße, Ecke Friederikenplatz, aus der Leine. Der 47-Jährige scheint zuvor an der nassen Böschung am Uferrand ausgerutscht und ins Wasser gefallen zu sein. Er hatte sich zuerst retten können, sei dann jedoch erneut ins Wasser abgerutscht. Der 34-Jährige rief den Rettungsdienst und half dann dem Mann aus dem Wasser. Dieser wurde mit einer starken Unterkühlung und leichten Verletzungen vom Sturz in ein Krankenhaus gebracht.