Polizei sucht Zeugen: 38-Jährige in Linden vergewaltigt

Ein bisher Unbekannter hat am Freitagabend, 3. Februar, gegen 21 Uhr, eine 38-Jährige im Eingangsbereich des Biergartens „Gretchen“, am Ihme-Ufer in Höhe des Faustgeländes, vergewaltigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war die Frau am Ihme-Ufer in Richtung Küchengarten unterwegs gewesen, als der Mann sie ansprach und ihr Drogen anbot. Nachdem sie abgelehnt hatte, lief er neben ihr her und zog sie in Höhe des „Gretchen“-Biergartens unvermittelt in dessen Eingangsbereich. Dort vergewaltigte er sein Opfer. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Wilhelm-Bluhm-Straße.

Der Gesuchte ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von dunkelhäutiger, mutmaßlich afrikanischer Erscheinung. Er spricht gebrochenes Deutsch mit Akzent. Der Mann war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Wollmütze.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.