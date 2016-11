Bayern ohne Boateng gegen Leverkusen

München (dpa) – Der FC Bayern wird das Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen mit großer Wahrscheinlichkeit ohne Jérôme Boateng bestreiten müssen.

Der Nationalverteidiger musste einen Tag vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) das nicht-öffentliche Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters abbrechen. «Er hat sich nicht gut gefühlt. Wir werden kein Risiko eingehen», sagte Trainer Carlo Ancelotti. Boateng war bereits beim 2:3 in der Champions League gegen FK Rostow wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgewechselt worden.

Unwahrscheinlich ist auch ein Startelfeinsatz des Ex-Leverkuseners Arturo Vidal. Der Chilene musste zuletzt wegen Adduktorenproblemen pausieren. Auch bei Vidal werde er nichts riskieren, zumal genügend Mittelfeldspieler zur Verfügung stünden. Zurückkehren in die Startelf könnten neben Torwart Manuel Neuer die ebenfalls wieder einsatzfähigen Arjen Robben und Javi Martínez.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Dortmund und Rostow weiß Ancelotti um die Bedeutung der Partie. Er bat um Geduld für sich und seine Arbeit. Er sieht die aktuellen Probleme nicht im körperlichen Bereich, sondern in der Umsetzung der Strategie und seines Systems. «Ich habe Selbstvertrauen, ich bin Optimist. Ich bin zuversichtlich, dass wir aus dieser Phase schnell herauskommen», sagte Ancelotti, der sich in der Pressekonferenz nur in englischer Sprache äußerte.

