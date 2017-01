Darmstadt findet Verstärkung für Offensive: Sidney Sam

Darmstadt (dpa) – Offensivmann Sidney Sam wird im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zu einem Hoffnungsträger des SV Darmstadt 98. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zu den «Lilien», wie beide Vereine mitteilten.

Beim Testspiel gegen den VfL Bochum kam der 28-Jährige unmittelbar danach bereits als Joker eine Viertelstunde zum Einsatz. Sam will sich nach einem halben Jahr ohne große Einsatzzeiten im Profibereich wieder in der Bundesliga rehabilitieren.

«Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung. Mein Ziel ist es natürlich, wieder Spielpraxis in der Bundesliga zu bekommen und mit den Lilien den Klassenerhalt zu schaffen», erklärte er in der Vereinsmitteilung. S04-Sportvorstand Christian Heidel befand: «Es ist wichtig für Sidney, Spielpraxis auf Erstliga-Niveau sammeln zu können.»

Auch Lilien-Trainer Torsten Frings freut sich auf die dringend benötigte Verstärkung der Offensive: «Er ist ein schneller, technisch versierter Offensivspieler, der über eine enorme Erfahrung verfügt», sagte der Ex-Nationalspieler. Zuvor hatte die «Bild» über den Transfer berichtet.

Mit gerade einmal elf Treffern hat der Tabellenletzte die schwächste Offensive der Bundesliga. In den vergangenen vier Partien gelang dem Team überhaupt kein Treffer mehr. «Ich freue mich unglaublich, dass Sidney diesen Weg mit uns gehen möchte», sagte Frings. Sein Pflichtspiel-Debüt winkt Sam bereits am kommenden Wochenende. Dann steht für die «Lilien» am Samstag (15.30 Uhr) der Jahresauftakt vor eigenem Publikum gegen Borussia Mönchengladbach an.

