RB Leipzig will die Qualität weiter steigern

Leipzig (dpa) – Aufsteiger RB Leipzig will sich in der zweiten Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga noch einmal steigen. «Wir wollen uns selbst auch zeigen, dass wir noch besser spielen können als in der Hinrunde», sagte Trainer Ralph Hasenhüttl zum Auftakt in die Vorbereitung.

Um die Leistungen der ersten 16 Spiele mit nur zwei Niederlagen auch dauerhaft in den kommenden 18 Meisterschaftspartien zu bringen, scheint eine Neuverpflichtung im defensiven Bereich sehr gut möglich.

«Die Viererkette ist eine Formation, der Verstärkung guttun würde», sagte Hasenhüttl. «Ich glaube schon, dass uns der ein oder andere neue Spieler ganz gut zu Gesicht stehen würde», ergänzte er. Zumal in Lukas Klostermann (Kreuzbandriss) ein Leistungsträger vorerst weiter fehlen wird. Abgeben will Hasenhüttl am liebsten keinen seiner Spieler. «Ich will jeden bei mir haben, der Kader ist sowieso schon nicht so groß», sagte er. «Wenn man mich fragt, sollen alle bleiben.»

Er zeigte Verständnis für unzufriedene Spieler, die kaum oder nur wenig zum Einsatz kommen, betonte aber: «Im Endeffekt geht es um das Wohl des Vereins und da müssen wir sehen, dass wir in der Rückrunde eine schlagkräftige Truppe beisammen haben.» Dem angeblichen Interesse des FC Liverpool an Angreifer Emil Forsberg erteilte Hasenhüttl auch umgehend einen Absage.

Zur weiteren Vorbereitung fliegt RB Leipzig an diesem Mittwoch nach Portugal. In Lagos wird das Team bis zum 12. Januar bleiben, zwei Testspiele sind in dieser Zeit angesetzt. Am 21. Januar startet Leipzig zuhause gegen Eintracht Frankfurt in die zweite Saisonhälfte.

