Spanischer Pokal: Atlético trotz 2:2 im Halbfinale

Eibar (dpa) – Atlético Madrid steht als zweite Mannschaft im Halbfinale des spanischen Fußball-Pokals. Der Mannschaft von Trainer Diego Simeone reichte bei SD Eibar ein 2:2 (1:0), denn die Madrilenen hatten das Viertelfinal-Hinspiel klar mit 3:0 gewonnen.

Jose Gimenez (55. Minute) und Juanfran (85.) trafen für die Gäste aus der Hauptstadt, Sergio Enrich (73.) und Pedro Leon (81.) erzielten die Treffer für die Basken. Atlético, Achtelfinal-Gegner von Bayer Leverkusen in der Champions League, ist in der Primera Division nur Tabellen-Vierter.

Real Madrid muss bei Celta Vigo die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. CD Alaves war am Vortag durch ein 0:0 gegen AD Alcorcon als erste Mannschaft ins Halbfinale eingezogen. Dies will am folgenden Tag auch der FC Barcelona gegen Real San Sebastián (Hinspiel 1:0) schaffen.