Superstar Aubameyang trifft beim Afrika Cup und schimpft

Libreville (dpa) – Pierre-Emerick Aubameyang schritt mit finsterer Miene durch den Kabinentrakt in Libreville.

Nach dem enttäuschenden Auftakt für Gastgeber Gabun beim Afrika Cup hatte der Superstar von Borussia Dortmund keine große Lust auf Erklärungsversuche. Beim übertragenden TV-Sender beIn-Sport hatte Aubameyang zuvor seinem Frust freien Lauf gelassen. «Das Spiel und das Resultat sind sehr enttäuschend für uns», sagte der Stürmer nach dem 1:1 (0:0) gegen Außenseiter Guinea-Bissau.

Zwar hatte der Toptorjäger sein Land mit einem Tor (53. Minute) in Führung geschossen, jedoch verpasste er es später, mit einem Volley für das 2:0 und damit die Entscheidung zu sorgen. Stattdessen glich Guinea-Bissau in letzter Minute durch einen Treffer von Juary Soares aus und vermieste dem Gastgeber den Auftakt. «Wir hätten den Freistoß, der zum Ausgleich führte, nicht zulassen dürfen. Das war schlecht verteidigt», kritisierte Aubameyang, der die Defensivarbeit selbst weitgehend mied.

Nachdem auch Kamerun und Burkina Faso im zweiten Spiel die Punkte teilten (1:1), ergibt sich für den nächsten Spieltag bereits eine besondere Drucksituation. «Die nächsten beiden Vorrundenspiele wollen wir gewinnen. Wir sind schließlich der Gastgeber», kündigte Gabuns Superstar Aubemeyang mit einer Portion Selbstbewusstsein an: «Wir müssen und werden aus diesem Spiel lernen.»

Auch in der Gruppe B startete Favorit Algerien nur mit einem Remis in das Turnier. Das Team um den Schalker Nabil Bentaleb kam am Sonntag in Franceville nur zu einem 2:2 (1:2) gegen Außenseiter Simbabwe. Afrikas Fußballer des Jahres Riyad Mahrez traf doppelt für Algerien, dennoch steht das Team nun gegen Tunesien und Senegal unter Druck.

Für Gabun galt die Eröffnungspartie gegen Guinea-Bissau als Pflichtsieg. Trainer José Antonio Camacho richtete den Blick trotzdem gleich nach vorne. «Jetzt haben wir eine Enttäuschung erlebt und müssen uns wieder aufrichten», sagte der Spanier nach dem Remis vor 38 000 Zuschauern. Für die beiden «Endspiele» gegen Burkina Faso und Kamerun versprach er dem euphorischen Publikum im Gastgeberland die volle Leidenschaft. «Notfalls mit dem Einsatz von Zähnen und Fingernägeln», kündigte Camacho an.

Das Team gilt trotz seiner Rolle als Ausrichter höchstens als Mitfavorit – mit einem Team bestehend aus einigen No-Names soll Aubameyang Gabun allerdings zum Titel führen. Auch für Nigerias Trainer und Afrika-Experte Gernot Rohr legte der Gastgeber einen holprigen Start hin. «Man hat dem Team den Druck des Gewinnen-müssens angemerkt», urteilte Rohr. Bei dem bis 5. Februar dauernden Wettbewerb ist Gabun am Mittwoch (17.00 Uhr) gegen Burkina Faso zum zweiten Mal gefordert.

Afrika-Cup 2017

Spielplan

Mannschaften mit Kadern

Turnier-Regularien als pdf, englisch

Stadien