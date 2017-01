Tottenham gewinnt auch in Watford klar

London (dpa) – Tottenham Hotspur hat auch sein zweites Auswärtsspiel in der englischen Premier League innerhalb von vier Tagen klar gewonnen.

Die Nord-Londoner setzten sich mit 4:1 (3:0) beim FC Watford durch und überholten damit Manchester City in der Tabelle. Die englischen Nationalspieler Harry Kane (27./33. Minute) und Dele Alli (41./46.) erzielten die Tore für die Spurs. Younes Kaboul (90.+3) konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen.

Vor der weiteren Nachmittagspartie zwischen dem FC Arsenal und Crystal Palace kletterte Tottenham auf den dritten Platz. Die Auswahl von Trainer Mauricio Pochettino hatte zuvor bereits mit 4:1 in Southampton gewonnen. Am kommenden Mittwoch steht das Topspiel gegen Tabellenführer FC Chelsea an der heimischen White Hart Lane an.