2. Liga: Heidenheim auf Kurs, Dämpfer für Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) – Der 1. FC Heidenheim ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf Tuchfühlung zur Aufstiegszone gerückt.

Das Team von Trainer Frank Schmidt bezwang zum Auftakt des 16. Spieltags im Verfolgerduell den 1. FC Union Berlin mit 3:0 (1:0) und konnte nach Punkten zumindest bis Montag mit dem Tabellendritten Hannover 96 gleichziehen. Fortuna Düsseldorf musste indes einen weiteren Dämpfer verdauen. Beim 0:2 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg kassierten die Rheinländer ihre zweite Heimniederlage der Saison. Der Karlsruher SC holte im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Tomas Oral mit Interimstrainer Lukas Kwasniok ein 0:0 gegen Dynamo Dresden.

1. FC Heidenheim – 1. FC Union Berlin 3:0 (1:0)

Der im heimischen Stadion seit sieben Spielen ungeschlagene 1. FC Heidenheim gewann das Verfolgerduell gegen den 1. FC Union Berlin verdient mit 3:0 (1:0) und rückte wieder auf Rang vier punktgleich mit dem Dritten Hannover vor. Tim Kleindienst traf nach achtwöchiger Verletzungspause zum 1:0 (34. Minute), Kapitän Marc Schnatterer per Foulelfmeter (58.) und Ben Halloran (90.+2) sorgten für den Endstand. Die harmlosen Berliner verpassten die Chance, in die Aufstiegszone vorzurücken.

Dynamo Dresden – Karlsruher SC 0:0

Der Karlsruher SC hat beim Debüt von Interimstrainer Lukas Kwasniok mit einem 0:0 bei Dynamo Dresden einen Punkt geholt. Die Badener bleiben aber dennoch auf Relegationsrang 16 und könnten sogar noch auf einen Abstiegsplatz zurückfallen, wenn Erzgebirge Aue am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern gewinnt. Beim Einstand des 35 Jahre alten Kwasniok, der Anfang der Woche Tomas Oral abgelöst hat, lieferte der KSC vor allem in der Defensive eine engagierte und geschlossene Vorstellung ab. Die Hausherren konnten sich vor 26 000 Zuschauern in der niveauarmen Partie nur wenige zwingende Torgelegenheiten herausarbeiten.

Fortuna Düsseldorf – 1. FC Nürnberg 0:2 (0:0)

Fortuna Düsseldorf hat es erneut verpasst, den Kontakt zur Aufstiegszone herzustellen. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel verlor ihr Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 0:2 (0:1) und blieb auch im dritten Match hintereinander ohne Sieg. Guido Burgstaller (6. Minute) und Tim Matavz (66.) trafen vor 25 739 Zuschauern für die Nürnberger, die nach zwei Niederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnten. Die Franken überzeugten nach Burgstallers schnellem Führungstreffer durch eine solide Abwehrleistung.