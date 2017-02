DFB-Pokal: Bayern gegen Wolfsburg gefordert

Berlin (dpa) – Fünf Bundesliga-Clubs wollen heute den Sprung ins Viertelfinale des DFB-Pokals schaffen.

Titelverteidiger FC Bayern München empfängt den VfL Wolfsburg, im Bundesliga-Duell stehen sich Hamburger SV und der 1. FC Köln gegenüber. Borussia Mönchengladbach muss beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth antreten, Regionalligist Astoria Walldorf plant als letzter verbliebener Amateurclub gegen Zweitligist Arminia Bielefeld die nächste Überraschung.

FEIERABENDKICKER: Bundesligist SV Darmstadt und Zweitligist VfL Bochum besiegte Astoria Walldorf auf dem Weg ins Achtelfinale bereits, nun soll mit Arminia Bielefeld der nächste Profi-Club aus dem Wettbewerb geworfen werden. Der Regionalligist aus dem 15 000-Einwohner-Ort südlich von Heidelberg will als letzter verbliebene Amateur-Club im DFB-Pokal ins Viertelfinale einziehen.

TITELVERTEIDIGER: Dreimal in den vergangenen vier Jahren hieß der DFB-Pokal-Sieger FC Bayern München. Auch in diesem Jahr will der Rekordmeister trotz der zuletzt wenig überzeugenden Leistungen wieder ins Finale nach Berlin. Gegner im Achtelfinale ist der kriselnde VfL Wolfsburg. «Wir werden hart dafür arbeiten müssen, dass wir eine Runde weiterkommen», warnte Torhüter Manuel Neuer dennoch.

RÜCKENWIND: Der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach spielen eine durchwachsene Bundesliga-Saison, konnten am vergangenen Wochenende aber Siege feiern. Den Schwung wollen die beiden Clubs mitnehmen, um auch im DFB-Pokal in die nächste Runde einzuziehen. Die Gladbacher müssen beim Zweitligisten Greuther Fürth antreten, der HSV empfängt in einem reinen Bundesliga-Duell den formstarken 1. FC Köln.

