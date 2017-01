Draisaitl mit zwei Vorlagen bei Edmonton-Sieg in San Jose

San Jose (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NHL gemacht. Durch das 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) bei den San Jose Sharks eroberten die Kanadier den zweiten Platz in der Pacific Division.

Draisaitl legte den zweiten Treffer durch Andrej Sekera (38. Minute) und das 4:1 durch Connor McDavid mit seinen Saisonvorlagen 26 und 27 auf. Die Aufholjagd der New York Islanders um Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg unter dem neuen Trainer Doug Weight geht weiter. Durch das 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) über die Montreal Canadiens gelang der fünfte Sieg aus den vergangenen sechs Matches. Die Playoff-Plätze sind nur noch fünf Punkte entfernt. Greiss wehrte 21 von 22 Schüssen der Canadiens ab. Andrew Ladd (14./48.) sowie Josh Bailey (56.) trafen für die Islanders.

Mit Tom Kühnhackl verloren die Pittsburgh Penguins mit 3:4 (2:0, 0:3, 1:1) bei den Boston Bruins. Nach der 2:0-Führung des Titelverteidigers war es vor allem Bostons Brad Marchand, der mit einem Doppelpack (22./27.) die Partie drehte. Pittsburgh kassierte die zweite Niederlage nacheinander.

Tobias Rieder und die Arizona Coyotes haben erstmals in dieser Saison drei Spiele in Serie gewonnen. Der Landshuter besorgte beim 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) gegen die Vancouver Canucks mit seinem elften Saisontor den 3:0-Endstand. Auch Lawson Crouse (33.) und Alexander Burmistrow (45.) trafen für das Team aus Glendale.

Ohne Torhüter Philipp Grubauer bleiben die Washington Capitals durch einen 5:2-Erfolg bei den New Jersey Devils mit 72 Punkte das beste Team in der NHL.

Spielstatistik Bruins-Penguins

Spielstatistik Devils-Capitals

Spielstatistik Islanders-Canadiens

Spielstatistik Coyotes-Canucks

Spielstatistik Sharks-Oilers