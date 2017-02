Historischer Erfolg für Nico Ihle: WM-Silber über 500 Meter

Gangneung (dpa) – Nico Ihle hat auf dem Olympia-Eis von Gangneung mit Silber über 500 Meter erstmals eine Medaille bei Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften gewonnen.

Der Chemnitzer verfehlte in 34,66 Sekunden seinen vier Jahre alten deutschen Rekord von der Hochgebirgsbahn in Salt Lake City nur um zwei Hundertstelsekunden. Weltmeister wurde der Niederländer Jan Smeekens in 34,58 Sekunden.

Erstmals in der Geschichte der WM gelang damit einem männlichen deutschen Athleten der Sprung auf den zweiten Platz. Zuletzt hatte Patrick Beckert 2015 Bronze über 5000 Meter gewonnen.

Zuvor hatte Judith Dannhauer den 24. und damit letzten Platz im Damen-Rennen in 38,85 Sekunden über 500 Meter nicht verhindern können. Danach kämpfte sie mit den Tränen. «Das war nicht akzeptabel und nicht das, wofür ich mich jeden Tag quäle», sagte die Erfurterin, die nach einem Babyjahr mit nun 34 Jahren wieder ins Training eingestiegen war. Der Sieg ging an Top-Favoritin Nao Kodaira aus Japan in starken 37,13 Sekunden.

