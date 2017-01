Kombinierer Frenzel Zweiter nach dem Springen

Predazzo (dpa) – Eric Frenzel peilt auch beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme einen Podestplatz an. Der Weltcup-Spitzenreiter sprang auf der WM-Schanze in Predazzo 126 Meter und geht damit als Zweiter in den 10-Kilometer-Langlauf.

Frenzel muss 26 Sekunden auf den Österreicher Mario Seidl wettmachen, der bei deutlich besseren Bedingungen 132 Meter weit flog. Dritter ist Terence Weber mit 45 Sekunden Rückstand auf Seidl. Chancen auf eine gute Platzierung hat noch Björn Kircheisen, der als 18. 1:37 Minuten aufholen muss. Weltmeister Johannes Rydzek belegt Platz 25.