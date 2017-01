Petkovic bei Tennisturnier in Hobart im Achtelfinale

Hobart (dpa) – Eine Woche vor Beginn der Australian Open hat Andrea Petkovic beim Tennisturnier in Hobart das Achtelfinale erreicht. Die 29-Jährige aus Darmstadt setzte sich in ihrem Erstrunden-Match gegen Nicole Gibbs aus den USA souverän mit 6:4, 6:0 durch.

Die Nummer 55 der Weltrangliste trifft bei ihrer Generalprobe für das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison nun auf die Niederländerin Cindy Burger oder Veronica Cepede Royg aus Paraguay. Die Australian Open beginnen am kommenden Montag in Melbourne. Bei der WTA-Veranstaltung in Sydney schied Laura Siegemund dagegen nach einem 2:6, 0:6 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova aus.