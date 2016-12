Rebensburg kämpft sich auf Rang sieben vor

Semmering (dpa) – Viktoria Rebensburg hat sich beim Riesenslalom am Semmering auf den siebten Platz gekämpft. Nach einem missratenen ersten Lauf machte die Skirennfahrerin noch einiges gut und kletterte 17 Plätze nach vorn.

Auf Mikaela Shiffrin fehlten der Olympiasiegerin 1,61 Sekunden. Die Amerikanerin siegte vor Tessa Worley aus Frankreich (+0,78) und der Südtirolerin Manuela Mölgg (+1,09).

Rebensburg gelang nach ihrer Verletzung erstmals in diesem Winter ein einstelliger Riesentorlauf-Platz. Lena Dürr als 37. und Jessica Hilzinger auf Platz 55 hatten den zweiten Lauf verpasst. Am Mittwoch steht in Österreich noch ein Riesenslalom an.

