54 000 Augsburger warten auf Entschärfung der Fliegerbombe

Augsburg (dpa) – Die größte deutsche Evakuierungsaktion seit Ende des Zweiten Weltkrieges wegen einer Fliegerbombe ist heute in Augsburg relativ ruhig verlaufen. Bis 10.00 Uhr mussten 54 000 Augsburger ihre Wohnungen in der Innenstadt verlassen. Es laufe alles weitgehend planmäßig, berichteten Polizei und Krisenstab der Stadt.

Die

Entschärfung der am Dienstag in der Innenstadt bei Bauarbeiten gefundenen 1,8 Tonnen schweren

Bombe verzögerte sich, weil die Evakuierung eines großen Teils der Augsburger Innenstadt etwa eine Stunde länger dauerte als geplant. Erst gegen 15.00 Uhr sei das Sperrgebiet von eineinhalb Kilometern rund um die Bombe vollständig geräumt gewesen, sagte Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU).

Grund für die Verzögerung sei gewesen, dass am ersten Weihnachtsfeiertag wesentlich mehr gehbehinderte Menschen mit Krankentransporten aus der Gefahrenzone gebracht werden mussten. Die Stadt hatte mit etwa 400 Fahrten gerechnet, letztlich seien es 560 geworden. Viele Betroffene hätten sich erst spät bei der Einsatzzentrale gemeldet.

Die Verantwortlichen gingen davon aus, dass die zwei Experten eines Kampfmittelräumdienstes für die Entschärfung der 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe mindestens eine Stunde brauchen. «Die Männer, die die Bombe entschärfen werden, sind gut drauf», sagte Andreas Heil vom Spezialunternehmen Tauber aus Würzburg.

Etwa 4000 Helfer vom Bayerischen Roten Kreuz, Feuerwehren und Bereitschaftspolizisten aus ganz Bayern waren für den Einsatz nach Augsburg gekommen. Einige davon waren deswegen am ersten Weihnachtsfeiertag schon kurz nach Mitternacht in ihren Heimatorten losgefahren.

Nur relativ wenige Menschen waren am Vormittag in Augsburg in dem Gebiet um den Blindgänger unterwegs. Die meisten Betroffenen hatten offenbar bereits an Heiligabend

ihr Zuhause verlassen und waren zu Freunden oder Verwandten gefahren. Darauf hatte die Einsatzleitung auch bereits im Vorfeld gehofft und den Bürgern dies empfohlen. Auch in die sechs Notunterkünfte der Stadt kamen nur wenige Hundert Menschen.

Ein Krankenhaus und mehrere Altenheime mussten geräumt werden. Kleinere Probleme bereiteten dem Krisenstab zunächst nur einige ältere Menschen, die sich erst recht spät bei der Hotline meldeten und um Abholung baten. Die Rettungsdienste mussten isngesamt fast 500 Bewohner der Sperrzone abholen – das waren rund 100 Fahrten mehr als zuvor erwartet.

Am späten Vormittag begann die Polizei mit Unterstützung zahlreicher Feuerwehrkräfte mit der Kontrolle der Sperrzone. Die Helfer klingelten an den Häusern und fuhren mit Lautsprecherwagen durch die Straßen. Wer zu dieser Zeit noch unterwegs war, wurde aus dem Gefahrenbereich gebracht. Vereinzelt gab es auch Menschen, die sich weigerten, freiwillig zu gehen. «Den einen oder anderen mussten wir positiv beeinflussen, um die Bewohner zum Verlassen des Schutzbereichs zu bewegen», sagte ein Polizeisprecher.

Die Entschärfung wurde von der Stadt gezielt auf den Weihnachtsfeiertag gelegt, weil eine Räumung eines so großen Gebietes an einem Werktag nach Angaben der Verantwortlichen nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre. Zahlreiche Fabriken und Büros hätten dann ebenfalls geschlossen werden müssen. Darüber hinaus sollte die gefährliche Bombe nicht eine weitere Woche unentschärft in der Stadt herumliegen.

In Augsburg werden immer wieder Fliegerbomben entdeckt, darunter war allerdings noch nie eine so große Bombe. Die Region Augsburg war als wichtiger Stadtort der Flugzeugindustrie ein Rüstungszentrum der Nazis, die Stadt wurde im zweiten Weltkrieg mehrfach von den Alliierten bombardiert. Die bislang bundesweit größte Evakuierung wegen einer Fliegerbombe gab es im Jahr 2011 in Koblenz, dort waren 45 000 Einwohner betroffen.

Bei dem in Augsburg entdeckten Blindgänger handelt es um eine britische Luftmine vom Typ HC 4000. Die Bombe wiegt 1,8 Tonnen, hat eine relativ dünne Außenhaut und enthält 1,5 Tonnen reinen Sprengstoff.

Solche von den Alliierten über Deutschland abgeworfenen Minen sollten mit ihrer Sprengkraft eine enorme Druckwelle erzeugen und großflächige Zerstörungen verursachen. Sie werden auch als «Wohnblockknacker» bezeichnet. Jede Bombe sollte auf einer Fläche von mehreren Quadratkilometern Fenster und Türen zerstören und Dächer abdecken. Ziel war es dabei, dass die nachfolgenden Flugzeuge mit ihren Brandbomben in den bereits beschädigten Häusern eine noch größere Zerstörung verursachen können.