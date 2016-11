Fahndung: Unbekannter stiehlt mit EC-Karte 10.000 Euro

Die Polizei veröffentlicht Fotos eines bislang unbekannten Täters, die beim Abheben mit einer gestohlenen EC-Karte bei einer Bankfiliale in Hameln entstanden sind. Der Gesuchte steht darüber hinaus im Verdacht, weitere widerrechtliche Abhebungen in Barsinghausen, Hildesheim, Bad Münder und Bad Nenndorf vorgenommen zu haben.

Am Dienstag, 16. Februar, um 20.26 Uhr, war der mutmaßliche Betrüger beim Abheben von 1.000 Euro an einem Geldautomaten an der Osterstraße in Hameln videografiert worden. Eine von insgesamt zehn Taten zwischen dem 16.Februar und dem 24.Februar 2016. Mit der entwendeten EC-Karte eines 74-jährigen Hannoveraners, der sich zum Zeitpunkt des Diebstahls vermutlich in einem Krankenhaus in Bad Pyrmont aufgehalten hatte, wurden noch weitere neun Verfügungen an verschiedenen Geldautomaten getätigt. Und zwar jeweils zweimal in Barsinghausen, Hildesheim, Bad Nenndorf sowie noch weitere zweimal in Hameln und einmal in Bad Münder. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle zehn Taten auf das Konto des Gesuchten gehen und erhoffen sich nun Zeugenhinweise.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter Tel. 0511 109-5555 entgegen.