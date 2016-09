Ab 1. Oktober sind die neuen Restabfallsäcke erhältlich

Seit Ende des Monats sind die Gutscheine für Restabfallsäcke 2016 nicht mehr an Ausgabestellen wie Einkaufszentren, sondern bis Jahresende ausschließlich noch bei den Wertstoffhöfen erhältlich. Der Wertstoffhof Gehrden und die Deponie in Kolenfeld wären günstige Anlaufstellen für betroffene Verbraucher, hingegen werden bei der Wertstoffabgabestelle in Barsinghausen an der Hannoverschen Straße keine Abfallsäcke ausgegeben.

Indes teilt der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) mit, dass die Gutscheine für die neuen Restabfallsäcke (2017) ab dem kommenden Monat ausgegeben werden. In einer Pressemitteilung heißt es: „Ab dem 15. September versendet aha die neuen Gutscheine für 2017er Restabfallsäcke an die Eigentümer von Grundstücken oder Wohnungen, die an die Sackabfuhr angeschlossen sind.“ Demnach bekommen all diejenigen Post, die sich dauerhaft für die Sackabfuhr entschieden haben. Die Gutscheine werden an den Grundstückseigentümer selbst oder deren Verwalter versandt. Mieter erhalten ihre Gutscheine vom Vermieter beziehungsweise Verwalter.

Erhältlich sind die Restabfallsäcke für 2017 ab Samstag, 1. Oktober – dann wieder im teilnehmenden Einzelhandel, auf den neun Wertstoffhöfen im Umland sowie auf den Deponien in Wunstorf, Burgdorf und Hannover. Ab Dienstag, 4. Oktober, können aha-Kunden die Säcke auch im Gebühren-Servicebüro in der aha-Zentrale in der Karl-Wiechert-Allee 76A, Hannover bekommen. An einigen Standorten in den Städten und Gemeinden im Umland ist aha im Oktober und November 2016 auch mit einem Servicemobil unterwegs, um die Bürger mit Säcken zu versorgen. Die genauen Termine und Standplätze sind im Internet unter www.aharegion.de zu finden. Dort ist auch eine Übersicht aller Ausgabestellen zu finden.

Als Alternative zur Tonne bietet aha weiterhin Sacke in zwei unterschiedlichen Größen an – 20 und 32,5 Liter. Je Gutschein erhalten die Kunden eine Rolle in gewünschter Größe. Bezahlt wird das Restabfallvolumen mit der Gebührenabrechnung. Wer mehr oder weniger Abfallbehältervolumen benötigt als ursprünglich angenommen, kann dieses jederzeit anpassen. Dabei sei zu beachten, dass das minimale Restabfallvolumen bei zehn Litern pro Person und Woche liegt. Die Änderungen sind schriftlich möglich und werden grundsätzlich zum 1. des Folgemonats nach Antragstellung wirksam. Wer mehr Volumen benötigt, bekommt entsprechend zusätzliche Gutscheine oder Säcke ausgehändigt.

Die neuen 2017er Restabfallsäcke werden im kommenden Jahr ab dem 2. Januar bis 31. Dezember 2017 wie gewohnt abgeholt. Alte Restabfallsäcke aus dem Jahr 2016 verfallen zum Jahresende. Aus Kulanzgründen nimmt aha die 2016er Säcke noch bis spätestens 13. Januar 2017 mit. Damit sei gewährleistet, dass die im alten Jahr angefallenen Abfälle auch noch mit den 2016er Restabfallsäcken am jeweils ersten Abfuhrtag des neuen Jahres entsorgt werden können. aha bittet daher darum, die ungültigen Säcke nach dem ersten Abholtag im neuen Jahr nicht mehr bereitzustellen.