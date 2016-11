Abwasserbeseitigungsgebühr sinkt um ein Drittel

Der Entwurf des Haushaltsplans für 2017 der Gehrdener Stadtverwaltung geht von einem Minus in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro aus (wir berichteten). Für die Gebührenzahler der Stadt hat der Entwurf jedoch eine angenehme Überraschung parat: Die Abwasserbeseitigungsgebühr soll um ein Drittel gesenkt werden. Allerdings nur in 2017. Ab dem Jahr 2018 soll der Beitrag wieder auf den jetzigen Stand angehoben werden.

Hintergrund ist ein erreichter Vergleich mit der Stadtentwässerung Hannover, der zur Folge hat, dass zu Unrecht gezahlte Vorfinanzierungszinsen in Höhe von 484.000 Euro an die Stadt Gehrden zurückgezahlt werden. „Dieser Betrag, der […] den Gebührenzahlern in der Vergangenheit zu hoch in Rechnung gestellt wurde, wird der nächstjährigen Abwasserbeseitigungsgebühr wieder gutgeschrieben“, erläuterte Bürgermeister Cord Mittendorf in seiner Haushaltsrede.